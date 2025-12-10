  1. Inicio
Hombre muere aplastado por una volqueta en San Pedro Sula

De acuerdo con la información preliminar, el hombre estaba cruzando la calle cuando fue brutalmente embestido por la volqueta

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:47
San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre murió aplastado por una volqueta la tarde de este miércoles 10 de diciembre en la aldea El Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

La víctima fue identificada como José Wilfredo Cárcamo, de 30 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre estaba cruzando la calle cuando fue brutalmente embestido por la volqueta.

El cadáver del hombre quedó debajo de las llantas traseras y su muerte fue de manera instantánea.

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar el lugar y esperar a los médicos forenses para que realicen el levantamiento del cadáver que luego será trasladado a la morgue sampedrana.

Se desconoce si las autoridades tomaron bajo custodia al conductor de la volqueta.

