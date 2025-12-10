Hombre muere aplastado por una volqueta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre murió aplastado por una volqueta la tarde de este miércoles 10 de diciembre en la aldea El Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

La víctima fue identificada como José Wilfredo Cárcamo, de 30 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre estaba cruzando la calle cuando fue brutalmente embestido por la volqueta.