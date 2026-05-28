Hombre intentó sacarle el corazón a otra persona con un bisturí en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una fuerte discusión, un hombre intentó sacarle el corazón a otro individuo con un bisturí en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, capital del país.
Todo ocurrió cuando el agresor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a atacar al otro hombre. Luego sacó un bisturí y comenzó a cortarlo, intentando sacarle el órgano.
La persona herida fue trasladada a un centro asistencial, donde ya fue atendida.
Por otro lado, el agresor fue detenido la mañana de este jueves -28 de mayo- por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
"Se logró capturar en flagrancia a este sujeto de 40 años, residente en el mismo sector donde fue el hecho criminal. Este sujeto es señalado de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un ciudadano de 54 años de edad", informó Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI.
Agregó que “esto se dio en medio de una riña entre personas; incluso le quiso sacar el corazón con un bisturí. El herido ya fue intervenido por profesionales de la salud y se encuentra estable”.
Al detenido se le supone responsable del delito de tentativa de homicidio, por lo que será remitido ante la Fiscalía y posteriormente a los juzgados en materia penal de la capital