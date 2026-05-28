Hombre intentó sacarle el corazón a otra persona con un bisturí en la Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una fuerte discusión, un hombre intentó sacarle el corazón a otro individuo con un bisturí en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, capital del país.

Todo ocurrió cuando el agresor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a atacar al otro hombre. Luego sacó un bisturí y comenzó a cortarlo, intentando sacarle el órgano.

La persona herida fue trasladada a un centro asistencial, donde ya fue atendida.