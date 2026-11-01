Hallan cadáver de un hombre cerca del cementerio en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en las cercanías del cementerio de la comunidad de Palo Pintado, en el departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Paolo Castro, originario de ese sector. Su cuerpo fue localizado en la entrada del camposanto, hasta donde se desplazaron las autoridades para realizar el levantamiento correspondiente.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente trasladado hasta las cercanías del cementerio, donde abandonaron su cuerpo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.