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Hallan cadáver de un hombre cerca del cementerio en Comayagua

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente lo abandonaron frente al camposanto

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 09:11
Hallan cadáver de un hombre cerca del cementerio en Comayagua

El cuerpo del hombre fue encontrado por vecinos de la zona.

 Foto: EL HERALDO

Comayagua, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en las cercanías del cementerio de la comunidad de Palo Pintado, en el departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Paolo Castro, originario de ese sector. Su cuerpo fue localizado en la entrada del camposanto, hasta donde se desplazaron las autoridades para realizar el levantamiento correspondiente.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente trasladado hasta las cercanías del cementerio, donde abandonaron su cuerpo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen, ni se ha informado sobre posibles sospechosos.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de Palo Pintado, quienes solicitaron a las autoridades incrementar la presencia policial y reforzar las medidas de seguridad en la comunidad.

Los vecinos señalaron que en los últimos meses se han registrado varios hechos violentos en Comayagua, situación que mantiene en alerta a sus pobladores.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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