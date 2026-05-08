Fuerza Naval decomisa combustible presuntamente vinculado a actividades ilícitas

Islas de la Bahía, Honduras.-Un fuerte decomiso de combustible realizó la Fuerza Naval durante un operativo de vigilancia ejecutado en el sector de Cayo Bobel Rock, Islas de la Bahía, donde fueron encontrados cientos de bidones ocultos en una zona estratégica del litoral hondureño.

La operación fue desarrollada por personal de la Escuadra Naval mediante labores de inteligencia marítima, patrullaje de vigilancia y reconocimiento en el área, como parte de las acciones permanentes para combatir actividades ilegales en aguas nacionales.

Durante la inspección, los elementos navales detectaron una considerable cantidad de recipientes escondidos bajo toldos, lo que despertó sospechas y motivó una revisión más detallada del lugar.

Tras verificar el contenido de los envases, las autoridades confirmaron el hallazgo de aproximadamente 260 bidones con gasolina en su interior, equivalente a un estimado de 3,900 galones de combustible.

El cargamento decomisado fue asegurado de inmediato por las autoridades y posteriormente trasladado hacia las instalaciones del Guardacostas, donde permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el informe oficial, en las próximas horas se tiene prevista una segunda inspección en el sector con el objetivo de ampliar las diligencias investigativas y determinar el origen y destino del combustible.

Las autoridades también buscan establecer si el cargamento tendría relación con actividades ilícitas que operan en la zona marítima del país.