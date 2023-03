Fiscales en huelga levantan cadáver de hombre hallado el lunes en río Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuerpo putrefacto de un hombre que fue encontrado la mañana del lunes en el río Choluteca, a la altura del Puente Carías, fue finalmente levantado este mediodía por fiscales y médicos forenses que se apersonaron al lugar.

+Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

El hallazgo se produjo ayer, sin embargo debido a la huelga que se registra en Medicina Forense no había sido levantado. Anoche un juez de paz acudió a la zona para intentar el proceso, no obstante no se logró debido a que no había hacia donde trasladarlo, pues en la morgue no lo recibirían.