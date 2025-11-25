  1. Inicio
Familia de Kimberly advierte que harán justicia si la Policía no actúa; hay un detenido

Los parientes llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, donde se ingresó a la menor para realizarle las pruebas cientificas que determinen si fue violada y la forma de su muerte

Los familiares de la pequeña Kimberly Sabillón llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula para retirar el cuerpo y llevarla a su vivienda, donde será velada.

Edwin Ordóñez

Santa Bárbara, Honduras.- Los familiares de Kimberly Sabillón, la niña de seis años asesinada en la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara, pidieron a la Policía Nacional hacer justicia por la muerte de la menor; de lo contrario, amenazaron con tomar acciones por su cuenta.

Al preguntarle a Juan Sabillón, uno de los tíos de la menor qué esperan de las autoridades, este respondió: "Que hagan justicia, que lo metan preso y que no lo dejen salir nunca... si no lo hacen ellos, nosotros vamos a empezar a actuar con nuestras propias manos, porque eso es una injusticia".

Retiran de morgue sampedrana el cuerpo de Kimberly Sabillón, niña asesinada en Santa Bárbara

El tío de la menor contó que tienen información de que el supuesto responsable ya fue detenido; no obstante, se desconoce a qué posta policial lo trasladaron o qué indicios se tienen sobre su responsabilidad. "Solo nos dijeron que lo habían capturado, pero a saber dónde estará".

El pariente de la niña dijo desconocer el nombre del responsable porque "recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero; ahorita anduvo ayudando a buscarla. Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa", expresó.

El cuerpo de la niña fue hallado horas después al final de un barranco, hasta donde la llevó el criminal, quien supuestamente la violó y posteriormente le quitó la vida. El cuerpo de la menor fue encontrado con una herida de machete.

Hallan muerta a niña de cinco años tras desaparecer en Petoa

Hasta las 10:00 de la mañana de este martes, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que indaga sobre el caso, no ha informado sobre la captura de algún sospechoso sobre el hecho violento.

