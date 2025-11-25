Familia de Kimberly advierte que harán justicia si la Policía no actúa; hay un detenido

Al preguntarle a Juan Sabillón, uno de los tíos de la menor qué esperan de las autoridades, este respondió: "Que hagan justicia, que lo metan preso y que no lo dejen salir nunca... si no lo hacen ellos, nosotros vamos a empezar a actuar con nuestras propias manos, porque eso es una injusticia".

Santa Bárbara, Honduras.- Los familiares de Kimberly Sabillón , la niña de seis años asesinada en la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara, pidieron a la Policía Nacional hacer justicia por la muerte de la menor; de lo contrario, amenazaron con tomar acciones por su cuenta.

El tío de la menor contó que tienen información de que el supuesto responsable ya fue detenido; no obstante, se desconoce a qué posta policial lo trasladaron o qué indicios se tienen sobre su responsabilidad. "Solo nos dijeron que lo habían capturado, pero a saber dónde estará".

El pariente de la niña dijo desconocer el nombre del responsable porque "recién había llegado al pueblo. El tipo ese solo bolo se la pasaba, marihuanero; ahorita anduvo ayudando a buscarla. Cuando la niña regresaba de la pulpería, quizás la agarró a la fuerza y se la llevó para un zanjón. El hijo del maíz hizo eso y levantó las cosas (las malteadas) para no dejar evidencia y las dejó en una mesa", expresó.

El cuerpo de la niña fue hallado horas después al final de un barranco, hasta donde la llevó el criminal, quien supuestamente la violó y posteriormente le quitó la vida. El cuerpo de la menor fue encontrado con una herida de machete.