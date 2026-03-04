Expolicía municipal admitirá hoy el crimen de su expareja embarazada y de una joven bailarina

Las víctimas fueron identificadas como Cinthia Carolina Castro Castañeda , de 26 años, hija de un pastor evangélico y con tres meses de embarazo al momento del crimen, y Génesis Nazareth Cerrato Montes , de 19 años, quien se desempeñaba como bailarina profesional.

El imputado busca una reducción de la pena al aceptar su responsabilidad en los dos delitos que le atribuye el Ministerio Público.

La Lima, Cortés.- La expolicía municipal de La Lima, Cortés, Luis André Velásquez Torres , comparece este miércoles 4 de marzo de 2026 ante un juez competente para someterse a una audiencia de procedimiento abreviado, en la que confesará el asesinato de su expareja y de una amiga de ella, en un caso calificado como femicidio agravado.

El juez que conoce la causa calificó ambas muertes como femicidio agravado al considerar que el acusado actuó con premeditación y alevosía, ejerciendo violencia basada en su condición de hombre y en un contexto de relación previa con una de las víctimas.

Según el expediente judicial, el doble crimen ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022, en la colonia Los Maestros del municipio de La Lima.

La investigación establece que Velásquez Torres vigiló a las jóvenes desde que partían en un centro nocturno del mismo municipio. Al notar que se retiraban, las siguieron en su motocicleta y las esperaban en las cercanías de la vivienda de Cinthia, con quien había finalizado una relación sentimental cinco meses antes.

Cuando ambos descendieron de un taxi VIP que habían contratado, el imputado les salió al paso y les disparó en reiteradas ocasiones con su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros, que portaba por su condición de policía municipal y por estar asignada a la seguridad del alcalde de La Lima.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el acusado atacó primero a Génesis cuando esta abría el portón de la vivienda, impactándola en cinco ocasiones. Al percatarse de lo sucedido, Cinthia intentó huir; Sin embargo, fue perseguida y recibió diez disparos por la espalda. Ambas fallaron en el lugar.

El Ministerio Público informó que en la audiencia de este miércoles solicitará una pena de 18 años con nueve meses de prisión por cada femicidio, lo que sumaría un total de 37 años con ocho meses de cárcel, correspondiente a la pena mínima con la rebaja aplicada por el procedimiento abreviado.