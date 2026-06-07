Explosión de un cilindro de gas en centro comercial de la capital deja personas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- Una fuerte explosión se registró este domingo 7 de junio en un centro comercial de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Según los primeros reportes, la explosión se originó en la zona de los restaurantes o 'food court', donde un cilindro tomó fuego.

Tras el estruendo en una de las cocinas, el humo comenzó a invadir el recinto, causando pánico entre los comensales. Afortunadamente, la seguridad del establecimiento comercial activó el protocolo de seguridad para poner a salvo a empleados y clientes.

El personal del Cuerpo de Bomberos también se trasladó a la escena, logrando apagar las llamas y trasladando a un centro asistencial a una persona que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

De momento se desconoce la identidad de la persona herida, al igual que el estado de salud de las demás personas que se encontraban cerca de donde ocurrió el percance, quienes también resultaron afectadas, aunque en menor medida.