Encuentran sin vida a la presentadora Jenifer Rivas en la colonia Estanzuela

La joven, quien laboraba como presentadora de televisión y estaba estudiando la carrera de Periodismo, fue encontrada en su casa de habitación

  • 01 de octubre de 2025 a las 13:52

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este miércoles -1 de octubre- se registró la muerte de la presentadora hondureña Jenifer Nicol Rivas, de 21 años de edad, en la colonia Estanzuela, en la carretera a El Picacho, Francisco Morazán.

La joven hondureña trabajaba como presentadora de noticias en TNN| Waldivision y era estudiante de la carrera de Periodismo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Rivas colaboraba con el equipo de creadores de contenido Los Venados 504, donde se había ganado el cariño de sus seguidores por su carisma y belleza.

De manera preliminar se informó que el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en su propio cuarto por sus familiares.

Los primeros reportes señalan que la joven padecía de epilepsia, condición que podría estar relacionada con su repentino fallecimiento, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades.

Se conoció que familiares llegaron a la vivienda de la joven luego de recibir varias llamadas de su trabajo, pero al no obtener respuesta, decidieron ir hasta su casa y fue allí donde encontraron su cuerpo.

Se espera que en las próximas horas lleguen miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y poder determinar las causas de su muerte.

En los últimos meses, la joven comenzó a dedicarse como creadora de contenido, por lo que se hizo reconocida rápidamente y se ganó el cariño del pueblo. Familiares y amigos lamentan su muerte.

