Encuentran sin vida a la presentadora Jenifer Rivas en la colonia Estanzuela

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este miércoles -1 de octubre- se registró la muerte de la presentadora hondureña Jenifer Nicol Rivas, de 21 años de edad, en la colonia Estanzuela, en la carretera a El Picacho, Francisco Morazán.

La joven hondureña trabajaba como presentadora de noticias en TNN| Waldivision y era estudiante de la carrera de Periodismo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Rivas colaboraba con el equipo de creadores de contenido Los Venados 504, donde se había ganado el cariño de sus seguidores por su carisma y belleza.