  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran explosivo de fabricación rusa en Olancho

La bomba rusa de 250 libras habría estado en esa zona de Olancho montañosa de Olancho desde la década de los 80, según fuentes de las Fuerzas Armadas

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 06:35
Encuentran explosivo de fabricación rusa en Olancho

Expertos en explosivos desactivaron la bomba, que de haber sido manipulada habría provocado una tragedia.

Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.- El destacamento de protección ambiental de las Fuerzas Armadas (FF AA) encontró en la comunidad de San Andrés de Bocay, en el departamento de Olancho, una bomba de racimo de fabricación rusa de 250 libras.

Según informó el portavoz de las FF AA, capitán Mario Rivera, durante patrullajes de protección a los bosques se encontró el explosivo de alto poder entre la maleza.

Las autoridades militares acordonaron inmediatamente el área hasta que llegó personal especialista en explosivos para desactivarla.

Hipótesis indican que Valeria habría sido asesinada tras terminar relación con miembro de la MS-13

Rivera detalló que la bomba fue identificada como "PBK-250 de 250 libras y es de fabricación rusa y contiene 30 submuniciones antitanque".

Asimismo, indicó que, según las indagaciones de los expertos, la bomba estaría en la zona montañosa desde los años 80. Además, mencionó que este tipo de explosivos se lanzan vía aérea desde aviones o helicópteros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias