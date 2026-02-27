Encuentran explosivo de fabricación rusa en Olancho

Olancho, Honduras.- El destacamento de protección ambiental de las Fuerzas Armadas (FF AA) encontró en la comunidad de San Andrés de Bocay, en el departamento de Olancho, una bomba de racimo de fabricación rusa de 250 libras.

Según informó el portavoz de las FF AA, capitán Mario Rivera, durante patrullajes de protección a los bosques se encontró el explosivo de alto poder entre la maleza.

Las autoridades militares acordonaron inmediatamente el área hasta que llegó personal especialista en explosivos para desactivarla.