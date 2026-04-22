DPI investiga caso de alumno de la UNAH que perdió un ojo en protesta estudiantil

Tegucigalpa, Honduras.- Un equipo especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició la investigación para esclarecer las circunstancias en las que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) resultó gravemente herido durante una protesta en las mediaciones del Congreso Nacional. El incidente ocurrió el lunes 20 de abril, cuando Axel Josué Medina Castellanos, estudiante de la carrera de Trabajo Social y presidente del comité estudiantil de esa facultad, participó en una manifestación en defensa del presupuesto universitario que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Como resultado, el joven sufrió una lesión severa que provocó la pérdida total de su ojo izquierdo.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad, mediante la Policía Nacional , informó que la DPI fue instruida para realizar una investigación exhaustiva que permita determinar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer los medios usados ​​durante el incidente. Las autoridades policiales detallaron que una de las principales líneas de investigación es determinar si la lesión fue causada por un agente del Estado y, de ser así, establecer si el uso de la fuerza se produce dentro del marco legal. En caso de que la agresión haya sido provocada por otros participantes, el DPI procederá a su identificación y posterior judicialización, asegurando mediante un comunicado emitido ayer.