Dos personas mueren en fatal accidente en la carretera hacia Olancho

De acuerdo con información preliminar, un camión pequeño impactó violentamente contra la parte trasera de un vehículo de mayor tamaño que transportaba madera en rollo. Ambos automóviles se desplazaron en la misma dirección cuando se produjo la colisión.

Guimaca, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas la noche del martes en la carretera que conduce hacia Olancho, a la altura del kilómetro 73, en el sector de Vindel, entre los municipios de Guaimaca y Talanga.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes del vehículo liviano perdieron la vida en el lugar, quedando atrapados entre la estructura del automotor, lo que evidencia la magnitud del choque.

Versiones recabadas en la zona indican que la escasa visibilidad debido a la oscuridad y un posible exceso de velocidad podrían haber influido en el accidente. No obstante, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas oficiales tras realizar las investigaciones pertinentes.

Este trágico suceso vuelve a encender las alertas sobre la importancia de conducir con prudencia y respetar los límites de velocidad en esta transitada vía del país.