  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos personas mueren en fatal accidente en la carretera hacia Olancho

Tras el fuerte impacto, las víctimas perdieron la vida y sus cuerpos quedaron atrapados entre el amasijo de hierro, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron trabajos para su liberación

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 06:39
Dos personas mueren en fatal accidente en la carretera hacia Olancho

Las víctimas mortales viajaban en un vehículo liviano y fallecieron tras el impacto.

 Foto: Cortesía.

Guimaca, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas la noche del martes en la carretera que conduce hacia Olancho, a la altura del kilómetro 73, en el sector de Vindel, entre los municipios de Guaimaca y Talanga.

De acuerdo con información preliminar, un camión pequeño impactó violentamente contra la parte trasera de un vehículo de mayor tamaño que transportaba madera en rollo. Ambos automóviles se desplazaron en la misma dirección cuando se produjo la colisión.

Capturan a madre acusada de liderar red donde explotaba a sus tres hijas en Danlí

Producto del fuerte impacto, los ocupantes del vehículo liviano perdieron la vida en el lugar, quedando atrapados entre la estructura del automotor, lo que evidencia la magnitud del choque.

Versiones recabadas en la zona indican que la escasa visibilidad debido a la oscuridad y un posible exceso de velocidad podrían haber influido en el accidente. No obstante, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas oficiales tras realizar las investigaciones pertinentes.

Este trágico suceso vuelve a encender las alertas sobre la importancia de conducir con prudencia y respetar los límites de velocidad en esta transitada vía del país.

Acribillan a albañil dentro de su vivienda en la colonia 2 de Mayo de Comayagua

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacc

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias