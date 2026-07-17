Capturan a joven con 90 kilos de cocaína escondidos en un compartimento falso

Tegucigalpa, Tegucigalpa.- Las autoridades de Honduras decomisaron este viernes unos 90 kilos de cocaína en una operación antidrogas en el norte del país, en la que fue detenido un hombre de 23 años por su presunta vinculación con el alijo, informó la Policía Nacional.

El cargamento fue localizado oculto en un "compartimento falso" de un vehículo tipo 'pick up' (camioneta) durante una inspección en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés (norte), según el informe de la Policía hondureña.

El conductor del automóvil, cuya identidad no fue revelada, fue arrestado y puesto a disposición judicial para la investigación del caso.