Desmienten hallazgo de rótulo en doble crimen; revelan vínculo de víctimas con pandillero

De acuerdo con los informes técnicos de los equipos forenses que procesaron el lugar, no existe evidencia que respalde dicha información, por lo que calificaron estos señalamientos como falsos y carentes de sustento.

Choloma, Cortés.- Autoridades de seguridad desmintieron de forma oficial que en la escena del doble asesinato registrado en Choloma se haya encontrado algún tipo de rótulo o mensaje, tal como circuló en versiones difundidas inicialmente por algunos medios de comunicación.

En ese sentido, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) advirtió que la difusión de datos erróneos puede responder a estrategias utilizadas por estructuras criminales para generar temor, desviar las investigaciones y posicionar narrativas falsas en la opinión pública.

Paralelamente, las autoridades confirmaron que las víctimas del hecho violento mantenían un vínculo familiar con un presunto cabecilla de la pandilla 18, capturado previamente en un operativo ejecutado en Puerto Cortés.

Las investigaciones continúan en curso para determinar el móvil del crimen y deducir responsabilidades. En tanto, DIPAMPCO hizo un llamado a la ciudadanía ya los medios de comunicación a verificar la información antes de compartirla, a fin de evitar contribuir a campañas de desinformación impulsadas por grupos delictivos.

Las fallecidas fueron identificadas como Kimberly Nohemy Licona, de 25 años, e Iris Yohana Lanza Martínez, de 20, quienes, según las primeras indagaciones, mantenían un vínculo familiar.