Decomisan 70 kilos de supuesta cocaína y capturan a joven en Olancho

Juticalpa, Honduras.-Un fuerte operativo de la Policía Nacional permitió la captura de un joven en posesión de más de 70 paquetes de supuesta cocaína en el departamento de Olancho, durante la madrugada de este sábado 2 de mayo.

La acción se desarrolló en la comunidad de Telica, en el municipio de Juticalpa, donde agentes policiales interceptaron un vehículo tipo pick-up que era objeto de seguimiento por información confidencial.

Al momento de la inspección, los uniformados detectaron irregularidades en la estructura del automotor, lo que llevó a una revisión más exhaustiva del mismo.