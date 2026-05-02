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Decomisan 160 kilos de supuesta cocaína y capturan a joven en Olancho

La droga, distribuida en más de 70 paquetes, fue hallada en compartimientos falsos de un vehículo interceptado tras seguimiento policial en Juticalpa

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 07:26
Decomisan 160 kilos de supuesta cocaína y capturan a joven en Olancho

Los paquetes de supuesta cocaína fueron encontrados en compartimientos ocultos dentro de un vehículo interceptado en Olancho.

 Foto: Policía Nacional de Honduras

Un fuerte operativo de la Policía Nacional permitió la captura de un joven en posesión de más de 70 paquetes de supuesta cocaína en el departamento de Olancho, durante la madrugada de este domingo 2 de abril.

La acción se desarrolló en la comunidad de Telica, en el municipio de Juticalpa, donde agentes policiales interceptaron un vehículo tipo pick-up que era objeto de seguimiento por información confidencial.

Al momento de la inspección, los uniformados detectaron irregularidades en la estructura del automotor, lo que llevó a una revisión más exhaustiva del mismo.

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Con el apoyo de unidades caninas especializadas, se logró ubicar compartimientos falsos en los que se transportaban los paquetes de la presunta droga.

De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso asciende a unos 160 kilos de supuesta cocaína, distribuida en al menos 70 paquetes.

El detenido fue identificado como Fabio Santos Cálix, de 23 años, quien, según las autoridades, mostró una actitud nerviosa al momento de ser requerido por los agentes.

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El director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos, informó que el sospechoso será trasladado a la capital para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de tráfico de drogas.

Asimismo, las autoridades señalaron que este tipo de cargamentos suele tener como destino rutas hacia el continente americano, en el marco de estructuras del narcotráfico que operan en la región.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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