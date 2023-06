Cuatro vehículos quemados tras cortocircuito en la residencial La Cañada de Tegucigalpa

Al ver el incendio que se desató, pobladores intentaron sofocar el fuego con baldes de agua pero no lo pudieron controlar. Por ello, elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que llegar al lugar para apagar las enormes llamas.

"Yo estaba en mi casa y comenzaron a haber bajones de luz. Mi esposa me decía que se estaba quemando algo, pero yo le dije no creo porque en la iglesia hay gente. De repente salí por la parte de atrás de mi casa y veo que había una gran ola de humo y miraba que habían llamas también, entonces me tocó salir por la parte de enfrente y efectivamente vimos las llamas en esta esquina”, narró un vecino del lugar.