“El corazón está herido, no aguantamos más”: padre de Nikendra McCoy

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Con un profundo dolor en su corazón y una terrible indignación por la lentitud en el levantamiento de cadáveres, Ever Lagos no ocultó su tristeza tras enterarse de la violenta muerte de su hija, Nikendra McCoy.

Con mucha tristeza y con un tono de resignación al saber que no podrá volver a abrazar a su hija, don Ever señaló que su corazón está herido y que no soporta más la terrible situación.