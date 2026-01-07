Condenan a dos hermanos por intento de secuestro en Copán

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal hondureño impuso una pena de tres años y diez meses de prisión a dos hermanos acusados ​​de preparar un secuestro en el departamento de Copán, luego de que las autoridades frustraron el plan antes de que se ejecutara.

Los condenados fueron identificados como Eber Alexander Mondragón Perdomo y Merlín Edgardo Mondragón Perdomo, comerciantes y residentes del municipio de San Pedro de Copán. Ambos fueron capturados el 19 de julio de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos vinculados a la organización del delito.