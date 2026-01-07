Condenan a dos hermanos por intento de secuestro en Copán

San Pedro Sula, Honduras.- Un tribunal hondureño impuso una pena de tres años y diez meses de prisión a dos hermanos acusados de preparar un secuestro en el departamento de Copán, luego de que las autoridades frustraron el plan antes de que se ejecutara.
Los condenados fueron identificados como Eber Alexander Mondragón Perdomo y Merlín Edgardo Mondragón Perdomo, comerciantes y residentes del municipio de San Pedro de Copán. Ambos fueron capturados el 19 de julio de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos vinculados a la organización del delito.
Las investigaciones dictaminadas que los ahora sentenciados pretendían privar de libertad a una persona con el objetivo de exigir una suma considerable de dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, la intervención policial permitió neutralizar la amenaza antes de que la víctima fuera atacada.
De acuerdo con las autoridades, el caso se logró desarticular gracias a labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, lo que derivó en la detención inmediata de los implicados.
Tras el proceso judicial correspondiente, el juzgado competente los declarados culpables por el delito relacionado con el intento de secuestro, imponiéndoles la pena de cárcel establecida en la sentencia.