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Capturan a mujer que intentó matar a dos jóvenes en la zona norte

La detenida, requerida por un juzgado de San Pedro Sula desde 2012, es acusada de intentar quitarle la vida a dos personas cuando era menor de edad.

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 06:32
Capturan a mujer que intentó matar a dos jóvenes en la zona norte

La sospechosa era menor de edad cuando se registraron los hechos y, desde entonces, se mantenía evadiendo la justicia.

 Foto: Cortesía.

Pimienta, Cortés.- En el marco de operativos desarrollados en la zona norte del país, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer que tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

La detenida es una mujer de 32 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Kilómetro 86 del municipio de Pimienta. De acuerdo con las investigaciones policiales, sobre la mujer pesaba una orden de aprehensión por haber intentado quitarle la vida a dos personas, en un hecho ocurrido hace más de 14 años en la zona norte del país.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras Segundo de la Niñez de San Pedro Sula el 29 de noviembre de 2012. Según las diligencias investigativas, la sospechosa era menor de edad cuando se registraron los hechos y, desde entonces, se mantenía evadiendo la justicia.

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Tras su captura, la mujer será puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

El DPI reiteró su compromiso de seguir ejecutando operativos estratégicos para la ubicación y captura de personas con cuentas pendientes con la justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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