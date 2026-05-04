Capturan a mujer que intentó matar a dos jóvenes en la zona norte

Pimienta, Cortés.- En el marco de operativos desarrollados en la zona norte del país, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer que tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

La detenida es una mujer de 32 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Kilómetro 86 del municipio de Pimienta. De acuerdo con las investigaciones policiales, sobre la mujer pesaba una orden de aprehensión por haber intentado quitarle la vida a dos personas, en un hecho ocurrido hace más de 14 años en la zona norte del país.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras Segundo de la Niñez de San Pedro Sula el 29 de noviembre de 2012. Según las diligencias investigativas, la sospechosa era menor de edad cuando se registraron los hechos y, desde entonces, se mantenía evadiendo la justicia.