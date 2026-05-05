Capturan a joven que mató a machetazos a su primo en disputa del amor de una mujer

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Por ser el principal sospechoso de la muerte violenta de su primo hermano, un joven fue detenido por agentes de dos unidades de la Policía Nacional (PN).El arresto se llevó a cabo en el caserío El Son, aldea El Espino, pertenecientes al <b><a href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/proyecto-vial-en-lepaterique-avanza-con-meta-completar-24-kilometros-hasta-tegucigalpa-NG30270841">municipio de Lepaterique</a></b>, centro sur de Francisco Morazán.El detenido responde al nombre de José Adonay Martínez Martínez, de 21 años de edad, originario y residente en el caserío El Son, justo donde se dio su captura.José Martínez es acusado de matar a su primo hermano, Alejandro Martínez Ramos, de 30 años de edad, a quien le infirió varios machetazos, hasta decapitarlo.