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Capturan a joven que mató a machetazos a su primo en disputa del amor de una mujer

El crimen ocurrió la noche del 1 de mayo, cuando el victimario esperaba en un camino a su víctima; ambos en estado de ebriedad

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:40
Capturan a joven que mató a machetazos a su primo en disputa del amor de una mujer

José Adonay Martínez Martínez es custodiado por dos agentes policiales la ser ingresado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Por ser el principal sospechoso de la muerte violenta de su primo hermano, un joven fue detenido por agentes de dos unidades de la Policía Nacional (PN).

El arresto se llevó a cabo en el caserío El Son, aldea El Espino, pertenecientes al municipio de Lepaterique, centro sur de Francisco Morazán.

El detenido responde al nombre de José Adonay Martínez Martínez, de 21 años de edad, originario y residente en el caserío El Son, justo donde se dio su captura.

José Martínez es acusado de matar a su primo hermano, Alejandro Martínez Ramos, de 30 años de edad, a quien le infirió varios machetazos, hasta decapitarlo.

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Con alevosía

El hecho violento se registró la noche del lunes 1 de mayo, cuando Alejandro iba camino a su casa, en estado de ebriedad. En el camino, antes de que éste llegara a su vivienda, lo estaba esperando José, también bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.

Sin mediar palabra y por la espalda, le asestó varios machetazos en el cuello y brazos, matándolo casi en el instante. Fue hasta en horas de la mañana, que los parientes de Alejandro, encontraron el cuerpo sin vida, dando aviso a la Policía.

Los familiares del difunto contaron que la rencilla entre ambos, es por que los dos enamoraban a una joven, pero que ella no tenía aún una relación formal con ninguno de ellos.

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Sin importar que días atrás había ultimado a su pariente, José Adonay siguió injiriendo bebidas alcohólicas en su comunidad natal, y comenzó a hacer escándalo en la vía pública. Este accionar fue denunciado por los moradores de El Son, delatándolo ante la Policía de Lepaterique, quienes llegaron para capturarlo.

Luego de la captura fueron informados que José Adonay Martínez Martínez era quién había asesinado a Alejandro Martínez, su primo. Con estos datos, los agentes trasladaron a José hasta la capital para para solicitar ante el Ministerio Público (MP) el auto motivado de detención preventiva por el delito de asesinato.

El arma homicida también fue recuperada en la casa del ahora detenido, para hacer los peritajes necesarios y comprobar si, en efecto, fue utilizada en el hecho criminal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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