Capturan a joven que mató a machetazos a su primo en disputa del amor de una mujer

Tegucigalpa, Honduras.- Por ser el principal sospechoso de la muerte violenta de su primo hermano, un joven fue detenido por agentes de dos unidades de la Policía Nacional (PN). El arresto se llevó a cabo en el caserío El Son, aldea El Espino, pertenecientes al municipio de Lepaterique, centro sur de Francisco Morazán. El detenido responde al nombre de José Adonay Martínez Martínez, de 21 años de edad, originario y residente en el caserío El Son, justo donde se dio su captura. José Martínez es acusado de matar a su primo hermano, Alejandro Martínez Ramos, de 30 años de edad, a quien le infirió varios machetazos, hasta decapitarlo.

Con alevosía

El hecho violento se registró la noche del lunes 1 de mayo, cuando Alejandro iba camino a su casa, en estado de ebriedad. En el camino, antes de que éste llegara a su vivienda, lo estaba esperando José, también bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Sin mediar palabra y por la espalda, le asestó varios machetazos en el cuello y brazos, matándolo casi en el instante. Fue hasta en horas de la mañana, que los parientes de Alejandro, encontraron el cuerpo sin vida, dando aviso a la Policía. Los familiares del difunto contaron que la rencilla entre ambos, es por que los dos enamoraban a una joven, pero que ella no tenía aún una relación formal con ninguno de ellos.