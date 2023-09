Carlos Estrada estuvo preso en una celda por 24 horas

El informe detalla que los uniformados lo bajaron del vehículo y le pusieron las esposas en calidad de detenido y luego fue trasladado a la estación policial, donde permaneció detenido por 24 horas.

Estrada manifestó que “tres policías de la patrulla 460 de la Policía Nacional de manera violenta me sacaron del vehículo en el cual me encontraba estacionado. Fui esposado y una vez inmovilizado, recibí patadas en el piso. Les reclamé por la forma errada de su proceder pero no escucharon razones”.