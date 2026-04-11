Capturan a hombre con contrabando de puros valorado en L3 millones en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- En poder de un cargamento de puros de exportación que transportaba, presuntamente de forma ilegal, un hombre fue aprehendido en el oriente del país.

El arresto se produjo el viernes, en el punto de control interno fronterizo de Las Crucitas, ubicado en el municipio de Potrerillos, en el departamento de El Paraíso, cuando el ahora detenido circulaba en un camión por la carretera internacional CA-6.

Elementos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Froterizos (DNSPF), destacados en ese punto de control policial, hicieron señal de parada al camión, marca Hyundai Porter II, color blanco, con placa JAU 3270, que era conducido por Santos Cecilio Dueñas Ramírez, de 40 años de edad.

Los elementos policiales le manifestaron a Santos Dueñas que iban a hacer una inspección de rutina al camión para saber qué producto transportaba. Al revisar la parte trasera del vehículo de carga, encontraron 16 cajas de cartón en las que iban 12,000 unidades de puros de exportación de diversas marcas.