Capturan a hombre con contrabando de puros valorado en L3 millones en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- En poder de un cargamento de puros de exportación que transportaba, presuntamente de forma ilegal, un hombre fue aprehendido en el oriente del país.
El arresto se produjo el viernes, en el punto de control interno fronterizo de Las Crucitas, ubicado en el municipio de Potrerillos, en el departamento de El Paraíso, cuando el ahora detenido circulaba en un camión por la carretera internacional CA-6.
Elementos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Froterizos (DNSPF), destacados en ese punto de control policial, hicieron señal de parada al camión, marca Hyundai Porter II, color blanco, con placa JAU 3270, que era conducido por Santos Cecilio Dueñas Ramírez, de 40 años de edad.
Los elementos policiales le manifestaron a Santos Dueñas que iban a hacer una inspección de rutina al camión para saber qué producto transportaba. Al revisar la parte trasera del vehículo de carga, encontraron 16 cajas de cartón en las que iban 12,000 unidades de puros de exportación de diversas marcas.
Motivo de la detención
Los agentes del orden detuvieron al ciudadano, a razón de que la documentación del producto que transportabafue una factura sin número de Código de Autorización de Impresión (CAI), establecido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Además, el producto no tenía un registro sanitario, es decir, las viñetas y pictogramas exigidos por el Instituto Hondureño para La Prevención Del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).
También, existían anomalías en los sellos, los paquetes portaban sellos fiscales de la República de Chipre, lo cual es irregular para el tránsito interno sin la debida declaración, indicaron los detectives.
Las hipótesis indican que los puros tenían como destino la República de Chipre, en el continente europeo, y pretendían evadir los controles tributarios hondureños. El valor comercial de la mercancía decomisada asciende aproximadamente a los tres millones de lempiras.
Tras coordinar con la Fiscalía de Delitos Tributarios y Conexos y la fiscal de turno en Danlí, se ordenó el decomiso inmediato de la mercancía, el vehículo y la detención del ciudadano por el delito de contrabando, en la que también participaron elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Preventiva.
El detenido, Santos Dueñas, fue trasladado a las celdas de la Policía Nacional en El Paraíso, la mercancía y el vehículo han sido remitidos a la aduana Las Manos, en la frontera con Nicaragua, para la valoración de impuestos correspondientes y posteriormente serán resguardados en el almacén de evidencias del Ministerio Público (MP).