Capturan a un hombre que atropelló y mató a un joven en accidente en Lempira

Lempira, Honduras.- Un joven de 23 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al ser considerado sospechoso del delito de homicidio imprudente tras un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

La captura se realizó luego de un percance vial registrado en la carretera CA-11A, a la altura de una estación de servicio en el tramo que conecta Las Flores con Santa Rosa de Copán . De acuerdo con el informe técnico de tránsito, el detenido figura como el principal implicado en el hecho.