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Capturan a un hombre que atropelló y mató a un joven en accidente en Lempira

El detenido, de 23 años, es señalado como principal implicado en el percance que dejó un fallecido en la carretera CA-11A, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones del caso

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 09:18
Capturan a un hombre que atropelló y mató a un joven en accidente en Lempira

La personas es acusada de homicidio imprudente por la Dirección Policial de Investigaciones.

Foto: Cortesía.

Lempira, Honduras.- Un joven de 23 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al ser considerado sospechoso del delito de homicidio imprudente tras un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

La captura se realizó luego de un percance vial registrado en la carretera CA-11A, a la altura de una estación de servicio en el tramo que conecta Las Flores con Santa Rosa de Copán . De acuerdo con el informe técnico de tránsito, el detenido figura como el principal implicado en el hecho.

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La víctima mortal fue identificada como José Alonso Flores Fúnez, quien perdió la vida a consecuencia del impacto.

El sospechoso, originario y residente en la aldea Platanares, en el municipio de Gracias, Lempira, fue remitido a las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso legal por el supuesto delito.

Como parte de las investigaciones, el vehículo involucrado fue decomisado y trasladado a un predio policial en Gracias, donde permaneció bajo resguardo como evidencia.

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El caso ya está en manos del Ministerio Público, que junto a la DPI continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del detenido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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