Capturan a dos hombres con pistolas en bulevar Suyapa; los investigan por cometer asaltos

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de dos armas de fuego: una cada uno; dos hombres fueron capturados por agentes del Primer Escuadrón Policial Motorizado de la Jefatura Regional No. 5, en la capital de Honduras.
La aprehensión de los dos individuos ocurrió a las 6:30 de la mañana de hoy sábado -31 de octubre-, en el bulevar Suyapa, a la altura de una de las agencias de una reconocida entidad bancaria del país.
Los elementos policiales observaron sospechosa la actitud de los dos sujetos, que estaban agazapados, esperando abordar un autobus de la ruta Nueva Suyapa-Mercado.
En ese momento los agentes se les acercaron, y de inmediato les manifestaron que les iban a hacer un registro corporal. En sus cinturas, escondidas entre sus pantalones y camisas llevaban las armas de fuego. Ambos portaban revólveres calibre 38, con sus respectivas municiones, pero sin permiso de portación.
¿Andaban asaltando?
De acuerdo con la información preliminar difundida por los agentes encargados del arrresto, se sospecha que los detenidos utilizaban estas armas para cometer asaltos y robos en las rutas de transporte, así como contra ciudadanos identificados como posibles blancos fáciles.
Las dos armas que fueron decomisadas serán objeto de verificaciones para determinar si han sido utilizadas en la comisión de otros hechos criminales.
Sobre la identidad de los detenidos no se dieron detalles, pero ambos superan los 30 años de edad, según manifestaron los agentes del Escuadrón Policial Motorizado, y serán remitidos a los tribunales por portación ilegal de armas de uso permitido.