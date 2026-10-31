Capturan a dos hombres con pistolas en bulevar Suyapa; los investigan por cometer asaltos

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de dos armas de fuego: una cada uno; dos hombres fueron capturados por agentes del Primer Escuadrón Policial Motorizado de la Jefatura Regional No. 5, en la capital de Honduras.

La aprehensión de los dos individuos ocurrió a las 6:30 de la mañana de hoy sábado -31 de octubre-, en el bulevar Suyapa, a la altura de una de las agencias de una reconocida entidad bancaria del país.

Los elementos policiales observaron sospechosa la actitud de los dos sujetos, que estaban agazapados, esperando abordar un autobus de la ruta Nueva Suyapa-Mercado.