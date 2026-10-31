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Capturan a dos hombres con pistolas en bulevar Suyapa; los investigan por cometer asaltos

A cada uno de ellos le decomisaron un arma de fuego. Los detenidos no tenían permiso para portar armas, ni la documentación de estas

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 11:27
Capturan a dos hombres con pistolas en bulevar Suyapa; los investigan por cometer asaltos

Los dos hombres serán remitidos a los tribunales de justicia, para responder por el delito portación ilegal de armas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de dos armas de fuego: una cada uno; dos hombres fueron capturados por agentes del Primer Escuadrón Policial Motorizado de la Jefatura Regional No. 5, en la capital de Honduras.

La aprehensión de los dos individuos ocurrió a las 6:30 de la mañana de hoy sábado -31 de octubre-, en el bulevar Suyapa, a la altura de una de las agencias de una reconocida entidad bancaria del país.

Los elementos policiales observaron sospechosa la actitud de los dos sujetos, que estaban agazapados, esperando abordar un autobus de la ruta Nueva Suyapa-Mercado.

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En ese momento los agentes se les acercaron, y de inmediato les manifestaron que les iban a hacer un registro corporal. En sus cinturas, escondidas entre sus pantalones y camisas llevaban las armas de fuego. Ambos portaban revólveres calibre 38, con sus respectivas municiones, pero sin permiso de portación.

Una de las pistola calibre 38 milímetros, decomisada a uno de los supuestos asaltantes.

Una de las pistola calibre 38 milímetros, decomisada a uno de los supuestos asaltantes.

 (Foto: Cortesía)

¿Andaban asaltando?

De acuerdo con la información preliminar difundida por los agentes encargados del arrresto, se sospecha que los detenidos utilizaban estas armas para cometer asaltos y robos en las rutas de transporte, así como contra ciudadanos identificados como posibles blancos fáciles.

Las dos armas que fueron decomisadas serán objeto de verificaciones para determinar si han sido utilizadas en la comisión de otros hechos criminales.

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Sobre la identidad de los detenidos no se dieron detalles, pero ambos superan los 30 años de edad, según manifestaron los agentes del Escuadrón Policial Motorizado, y serán remitidos a los tribunales por portación ilegal de armas de uso permitido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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