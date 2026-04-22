Capturan a presunto extorsionador de la Pandilla 18 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un presunto miembro de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la colonia Las Mercedes, en La Ceiba, Atlántida, acusado de dedicarse al cobro de extorsión contra comerciantes y transportistas de la zona. El detenido fue identificado por las autoridades con los alias de “Temible” o “Tuqui”, de 29 años, quien supuestamente ostentaba el rango de “Paisa Firme” dentro de la estructura criminal, con al menos dos años de actividad delictiva.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso realizaba cobros extorsivos tanto de manera presencial como a través de billeteras electrónicas, utilizando amenazas de muerte para obligar a sus víctimas a pagar. Se estima que habría recaudado cerca de medio millón de lempiras producto de estas actividades ilícitas. Las autoridades también indicaron que el individuo tenía la función de trasladar dinero e información hacia privados de libertad vinculados a la organización criminal. Durante la operación, se le decomisó dinero en efectivo presuntamente proveniente del delito de extorsión. Posteriormente, fue remitido a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.