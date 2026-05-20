Cae presunto integrante de “Los Millonarios”, vinculado al robo y desmantelamiento de vehículos

La operación fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), mediante trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento, que permitieron ubicar y capturar al sospechoso en una zona montañosa del sector de Río Hondo, municipio del Distrito Central.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo un supuesto integrante de la banda delictiva “Los Millonarios” , organización señalada de dedicarse al robo, desmantelamiento y comercialización ilegal de vehículos en distintos sectores de la capital.

El detenido, de 40 años de edad, es originario y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y es conocido dentro de la estructura criminal con el alias de “El Payaso”.

De acuerdo con las investigaciones, la banda operaba robando vehículos estacionados, principalmente modelos de alta demanda como Toyota 22R, Honda Civic y Toyota Runner, los cuales fueron trasladados a talleres clandestinos ubicados en zonas montañosas para ser desmantelados.

Posteriormente, los automóviles fueron modificados en sus características originales, como color, numeración de motor y chasis, con el objetivo de ser comercializados ilegalmente en distintos departamentos del país, incluyendo Olancho y La Paz.

Durante la operación, los agentes también lograron el desmantelamiento de un taller clandestino utilizado para estas actividades ilícitas.

En el lugar se decomisaron como indicios: un Toyota Runner blanco con reporte de robo, un Honda Civic con reporte de robo y alteraciones en sus series, un vehículo completamente desmantelado, herramientas utilizadas para el desarme y modificación de automotores, material de pintura, llaves de vehículos, boletas de revisión y placas con reporte de robo.