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Bomberos rescatan cuerpo de hombre en poza de la aldea Laguna de Chiligatoro, Intibucá

Miembros del Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre un cuerpo flotando en el agua de una poza y se desplazaron al sector donde encontraron a la víctima

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 08:51
Bomberos rescatan cuerpo de hombre en poza de la aldea Laguna de Chiligatoro, Intibucá

Miembros del Cuerpo de Bomberos rescataron el cuerpo de Julián Dominguez López y lo entregaron a las autoridades competentes para que realizaran el reconocimiento.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -El cadáver de un hombre que se encontró sumergido en una poza, fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos y entregado a las autoridades competentes.

El fallecido fue identificado como Julián Domínguez López, de 41 años de edad.

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Personal del Cuerpo de Bomberos de La Esperanza, Intibucá, se desplazaron al sector después de recibir una llamada que en el sector conocido como Las Lajitas de la Laguna de Chiligatoro, estaba un cuerpo dentro de la poza.

Los rescatistas llegaron al sector y recuperaron el cadáver de Domínguez López y lo entregaron a las autoridades competentes.

Al lugar llegó personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a reconocer y levantar el cadáver para luego trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle la autopsia.

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En tanto, un equipo de agentes de investigación de la DPI, iniciaron las averiguaciones para determinar si la muerte fue de manera violenta para localizar e identificar a los responsables del crimen.

Los familiares llegaron a la morgue a reclamar el cadáver y trasladarlo a su lugar de origen.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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