Bomberos rescatan cuerpo de hombre en poza de la aldea Laguna de Chiligatoro, Intibucá

Tegucigalpa, Honduras. -El cadáver de un hombre que se encontró sumergido en una poza, fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos y entregado a las autoridades competentes. El fallecido fue identificado como Julián Domínguez López, de 41 años de edad.

Personal del Cuerpo de Bomberos de La Esperanza, Intibucá, se desplazaron al sector después de recibir una llamada que en el sector conocido como Las Lajitas de la Laguna de Chiligatoro, estaba un cuerpo dentro de la poza. Los rescatistas llegaron al sector y recuperaron el cadáver de Domínguez López y lo entregaron a las autoridades competentes. Al lugar llegó personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a reconocer y levantar el cadáver para luego trasladarlo a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle la autopsia.

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