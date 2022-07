“La gente que cometió este asesinato es bastante entrenada, no son novatos”: Porfirio Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa, aseguró que las personas que asesinaron a su hijo y otros tres jóvenes más eran personas entrenadas y no se trata de novatos.

Lobo explicó que no puede asegurar que el atentado era exclusivamente para su hijo “eran cuatro y muertos hay de dos carros, entonces suena raro porque si fuera dirigido a uno, hay formas en la que operan”.



Lobo confirmó que su hijo actualmente trabajaba con él y que decidió venirse ayer por su cuenta desde Olancho y que las personas que lo asesinaron son individuos entrenados “el operativo es de personas de alta calificación en el tema de seguridad, saben bien lo que hacen”.

Expresó que no son personas nuevas en este tipo de atentandos “la gente que cometió este asesinato es bastante entrenada, no son novatos son entrenados”.

Lobo no se atrevió a señalar directamente a las miembros de la policía “no puedo decir que sí, pueda que sean ex, no crean que sean activos y si son gente entrenada”.

Argumento que no sabía que su hijo estaba en Tegucigalpa y que en el momento que su otro muchacho salió de la casa “yo estaba en reunión de amigos y no me dio mayores detalles”.



