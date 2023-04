Desconocidos asesinan a un anciano dentro de su vivienda en Choluteca

“Era un hombre trabajador, humilde, que vendía pan, no sabemos por qué le llegó la muerte, tengo años de conocerlo y no sabemos cuáles fueron las razones, da pesar la muerte de él, lo trajimos a emergencia y ya venía muerto”, expresó uno de los vecinos de Rueda Centeno.

Familiares y conocidos lo describieron como un hombre trabajador que no tenía problemas con nadie, por lo que hasta el momento no se sabe el motivo por el cual desconocidos le quitaron la vida.

“No hay palabras de por qué le quitaron la vida, él era un hombre que se llevaba bien con la iglesia y con todos, estamos impactados, no tenemos más información, era un señor que llegaba a la iglesia y hoy (ayer) no lo vimos, no sé el motivo por el que sucede eso, lo dejamos en la mano del Señor”, expresó el pastor de la iglesia donde se congregaba el infortunado septuagenario Mamerto Centeno.