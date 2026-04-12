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Asesinan a Iván Pérez , empresario y exprecandidato a la alcaldía de Omoa, en Puerto Cortés

El empresario del sector turismo, exjuez municipal y exprecandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional, Iván Pérez Suazo, fue asesinado la mañana de este domingo

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 10:41
Asesinan a Iván Pérez , empresario y exprecandidato a la alcaldía de Omoa, en Puerto Cortés

Iván Pérez Suazo, empresario turístico, exjuez municipal y exprecandidato político en Omoa, fue asesinado a balazos.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Un empresario del turismo fue asesinado la mañana de este domingo en Masca, Puerto Cortés.

La víctima se encontraba al interior de un restaurante cuando individuos armados ingresaron y le quitaron la vida.

El hecho ocurrió a tempranas horas de este domingo.

Trascendió que se encontraba dentro del restaurante, conocido como “El Deportivo”.

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Fue identificado como Iván Pérez Suazo, quien fue precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional y también fungió como juez municipal.

Se conoció que Pérez recibió varios impactos de bala. Se desconoce si murió en el lugar o si fue trasladado a un centro asistencial.

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Hasta el momento las auatoridades no han detallado el móvil del crimen y tampoco se reportan capturas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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