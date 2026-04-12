Asesinan a Iván Pérez , empresario y exprecandidato a la alcaldía de Omoa, en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Un empresario del turismo fue asesinado la mañana de este domingo en Masca, Puerto Cortés.

La víctima se encontraba al interior de un restaurante cuando individuos armados ingresaron y le quitaron la vida.

El hecho ocurrió a tempranas horas de este domingo.

Trascendió que se encontraba dentro del restaurante, conocido como “El Deportivo”.