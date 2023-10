Asesinan a un hombre en Concepción de María, Choluteca

Otras personas opinan que no habrá respuesta positiva, arguyen que la policía no hace nada respecto al aumento de crímenes .

“Las autoridades nunca hacen nada, a ellos no les importa”. “Esos policías de miércoles no hacen nada. A mi hermano ya hace un año que le quitaron la vida y aún no han hecho nada”, comentaron a través de redes sociales.