“Otra persona supuestamente conducía el vehículo”: revelan sobre accidente en el anillo periférico

La identidad del joven acusado de arrollar a un motociclista en el anillo periférico de Tegucigalpa ha sido confirmada como José Carlos Mendoza, de 23 años, estudiante de Ingeniería de Negocios .
Sin embargo, su abogado defensor, Marlon Arévalo, indicó que podrían existir circunstancias que cambien la versión inicial de los hechos. Según el defensor, Mendoza manifiesta que otra persona que lo acompañaba podría haber sido la que conducía el vehículo en el momento del accidente.
“El manifiesta que había otra persona que venía con él que supuestamente es la que conducía el vehículo”, declaró Arévalo a los medios.
El defensor también señaló que será necesario revisar las cámaras de vigilancia instaladas a lo largo del trayecto para determinar con certeza quién manejaba el vehículo. “Tendremos que esperar las cámaras de vigilancia que se encuentran en todo el trayecto para poder determinar si en realidad era él quien conducía”, explicó.
El accidente ocurrió durante la madrugada de Navidad, cuando Mendoza impactó mortalmente a José Francisco Zúñiga López, quien conducía una motocicleta roja. La víctima murió tras ser arrastrada varios metros por el vehículo.
De acuerdo con Arévalo, Mendoza venía de la colonia El Hato, tras participar en una reunión, aunque se desconoce con quiénes compartía en ese momento.
El abogado insistió en la importancia de revisar los videos de vigilancia para establecer si otra persona pudo haber descendido del vehículo y dejado a Mendoza en el lugar del accidente. “Hay que ver los videos de vigilancia para ver si otra persona se bajó y lo dejó allí, porque si usted comete un accidente es huir del lugar; él no recordaba lo que había sucedido”, aseguró.
“Hay que ver los videos de vigilancia para ver si otra persona se bajó y lo dejó allí, porque si usted comete un accidente es huir del lugar; él no recordaba lo que había sucedido”, aseguró el abogado. La audiencia de declaración de imputado está programada para las 9:00 de la mañana del 26 de diciembre.
José Carlos Mendoza enfrenta actualmente acusaciones por homicidio imprudente y conducción temeraria. El vehículo involucrado era un turismo color blanco sin placas, que quedó con daños severos en la parte frontal. Mendoza fue detenido tras intentar huir y ser interceptado por militares, quienes dispararon a una de las llantas para obligarlo a detenerse.