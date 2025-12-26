“Otra persona supuestamente conducía el vehículo”: revelan sobre accidente en el anillo periférico

El abogado insistió en la importancia de revisar los videos de vigilancia para establecer si otra persona pudo haber descendido del vehículo y dejado a Mendoza en el lugar del accidente. “Hay que ver los videos de vigilancia para ver si otra persona se bajó y lo dejó allí, porque si usted comete un accidente es huir del lugar; él no recordaba lo que había sucedido”, aseguró.