Cortés, Honduras.-Una noche de fútbol y entretenimiento terminó en tragedia en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, donde fue asesinado el joven Denis Almendares, conocido en redes sociales como “El Flaco”.

El hecho violento ocurrió la noche de este sábado 28 de noviembre en las afueras del estadio, después de un encuentro deportivo entre creadores de contenido que reunió a varias personas.

Según la información preliminar, Almendares había salido de la cancha tras el segundo tiempo del partido cuando fue atacado por sujetos desconocidos.