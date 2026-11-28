Cortés, Honduras.-Una noche de fútbol y entretenimiento terminó en tragedia en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, donde fue asesinado el joven Denis Almendares, conocido en redes sociales como “El Flaco”.
El hecho violento ocurrió la noche de este sábado 28 de noviembre en las afueras del estadio, después de un encuentro deportivo entre creadores de contenido que reunió a varias personas.
Según la información preliminar, Almendares había salido de la cancha tras el segundo tiempo del partido cuando fue atacado por sujetos desconocidos.
Las primeras versiones señalan que los individuos habrían intentado asaltarlo y, durante el hecho, le quitaron la vida. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La muerte del joven provocó consternación entre quienes participaron en la actividad deportiva y compartieron con él durante el encuentro.
Almendares era conocido en las redes sociales como “El Flaco” y era originario del municipio de Morazán, en el departamento de Yoro.
Hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil del crimen ni se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato.
Las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar a los responsables de este hecho violento registrado al finalizar la jornada deportiva.