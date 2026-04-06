Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: "Las matamos por trabajar con la Dipampco"

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados tendidos en el suelo, con varios impactos de bala y con un rótulo cerca de la escena del crimen.

"Las matamos por trabajar con la Dipampco, por sapos", dice el rótulo dejado presuntamente por los criminales.