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Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: "Las matamos por trabajar con la Dipampco"

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, por lo que se espera que las autoridades brinden información; las autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 21:33
Asesinan a dos mujeres y dejan rótulo en Choloma: Las matamos por trabajar con la Dipampco

Rótulo que habrían dejado los presuntos asesinos en la escena.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- La noche de este lunes -6 de abril- dos mujeres fueron asesinadas en la colonia Kare, en Choloma, departamento de Cortés.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados tendidos en el suelo, con varios impactos de bala y con un rótulo cerca de la escena del crimen.

"Las matamos por trabajar con la Dipampco, por sapos", dice el rótulo dejado presuntamente por los criminales.

La Policía llegó hasta la escena.

La Policía llegó hasta la escena.

 (Foto: Cortesía )

Al lugar se trasladaron de manera inmediata miembros de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente y que los cuerpos sean trasladados a la morgue, donde se practicará la autopsia y su reconocimiento.

Hasta el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada de manera preliminar como Kimberly.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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