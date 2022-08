Allanan vivienda de un sospechoso de la muerte de Jennifer Arriaga

COMAYAGUA, HONDURAS.- Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público allanaron en Taulabé la vivienda del sospechoso de cometer el crimen contra la doctora en Química y Farmacia, Jennifer Daniela Arriaga (de 26 años).

La malograda joven falleció el pasado martes en un centro asistencial de Siguatepeque, donde permaneció interna, luego de resultar gravemente herida en el municipio de Taulabé a manos de una persona desconocida a quien era buscada por los miembros de la Policía.

Según pesquisas policiales habría trascendido que el sospechoso abandonó el país, por lo que fue buscado en su vivienda, donde los uniformados no encontraron rastro del mismo.

El comisionado de Policía, Miguel Martínez Madrid, afirmó ayer que la muerte de la joven doctora no fue accidente como se había manejado en un principio, además de la identificación de un posible sospechoso.

No obstante, Martínez aseveró que el proceso de investigación sigue activo y que la identidad del sospechoso no será revelada a fin de no entorpecer la investigación.

Una fuente de investigación confió que Jennifer Daniela estuvo raptada por alrededor de tres horas y la mantuvieron dando vueltas en un vehículo, donde fue golpeada y luego le dispararon.

Otra versión señala que estuvo en una casa departiendo con personas conocidas y que ahí le habrían disparado.

