En accidente de tránsito muere joven motociclista en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras .- Un motociclista perdió la vida de manera trágica la noche de este martes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el sector conocido como Los Chorros, en el municipio de Sabanagrande, zona sur de Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Carlos Yovani González Ortiz, de 26 años de edad, originario de Tegucigalpa, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Pulsar NS200, con placa BDV 8455, cuando impactó contra una camioneta mientras se dirigía hacia la zona sur del país.