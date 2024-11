Ingesta de alcohol y exceso de velocidad, causas de accidente donde murió niñera

5

Del mismo modo, el titular de la SIAT aseguró que el conductor de 19 años y cuya identidad no fue identificada, no contaba con la licencia tipo D o C para conducir autobuses, por lo que incumplió en esta falta.

”Andaba con una licencia tipo A o sea, que no está autorizado para conducir vehículos de transporte de escolares”, agregó Hernández.

Asimismo, informó que el joven de 19 años se encuentra recibiendo asistencia médica, producto de las heridas recibidas y bajo custodia policial. Hernández informó que será el Ministerio Público el encargado de presentar o no un requerimiento fiscal por la muerte de la niñera.

“Nosotros lo tenemos bajo custodia policial, se encuentra en el Seguro Social recibiendo asistencia médica. Nosotros ya estamos haciendo el informe respectivo para, con todos estos extremos, remitir a la Fiscalía el Ministerio Público y será el fiscal que va a determinar si presenta o no un requerimiento fiscal”, sentenció Hernández.