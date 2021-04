Encuentran cadáver de una persona en Río Blanco, Santa Cruz de Yojoa  

SANTA CRUZ DE YOJOA, HONDURAS.- El cadáver de una persona fue rescatado en las últimas horas en un sector de Río Blanco, de la aldea La Barca de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por los Bomberos de la zona.



El cuerpo hasta el momento no ha sido identificado debido a que no se le encontraron sus documentos personales.



Según la autopsia, el cadáver tenía de cuatro a cinco días de fallecido, además no se le encontraron evidencias de golpes.

La víctima fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula para que familiares puedan ir a reconocerlo.



