Matan a dos hermanos cuando iban a trabajar en Cofradía, Cortés  

CORTÉS, HONDURAS.-Dos hermanos fueron asesinados la mañana de este martes en una aldea cercana a la colonia Santo Domingo en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.



Las víctimas fueron identificadas como Joel Caballero y Wilson Caballero (24).



De acuerdo al relato de familiares, los jóvenes salieron de la casa antes de las 7:00 AM para dirigirse a sus labores, sin embargo, fueron acribillados a escasos mertros de la vivienda por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga.

Los disparos alertaron a los vecinos y a los parientes de ambos jóvenes, quienes se dieron a la tarea de inspeccionar la zona para verificar que todo estuviera bien. Lamentablemente, cerca de una hacienda, encontraron sus cadáveres con varios impactos de bala en el torso.

Por miedo a que agentes de Medicina Forense no los dejaran realizar el acto fúnebre, se llevaron los cuerpos a la vivienda, donde permanecerán hasta el entierro.



Joel Caballero y Wilson Caballero se dedicaban a cortar el pasto de las haciendas cercanas y, según la familia, no tenían enemigos, por lo que no se explican el móvil del doble crimen.

