Niña de ocho años muere envenenada y su madre responsabiliza a una vecina

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Una niña de ocho años murió presuntamente envenenada y la responsable sería una vecina, según denunció entre lágrimas la madre de la menor.

La pequeña, quien cursaba el tercer grado en la Escuela Rafael Pineda Ponce de la colonia Zapote Centro de Comayagüela, fue declarada muerta la noche del miércoles, tras haber presentado síntomas de envenenamiento, de acuerdo con sus familiares.

Pese a que aún no se revelan las causas de muerte de la menor, la madre de la niña aseguró que ella le contó que una vecina, identificada presuntamente como Fany Carolina Torres Morales, le dio unos chocolates al salir de la escuela y horas después presentó los síntomas de malestar.

"Mi niña llegó, yo le pregunté cómo le fue y dijo que Fany le había dado chocolates, dijo que le lavara la cara porque no miraba. Echó espuma en su boca, en su nariz; me envenenó a mi muchachita, cuando salió de la escuela le dio los chocolates", narró entre lágrimas la madre de la niña.



"Me la mató y ya no la tengo", repetía llorando la madre esta mañana, en entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSI.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte de la pequeña, sin embargo, Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, indicó que se harán las indagaciones correspondientes para verificar si la pequeña murió por envenenamiento y, de ser así, dar con el paradero de las personas responsables.