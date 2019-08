Madre llora y lamenta odio contra su hijo: "Me le desfiguraron la cara"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mamá de Belis Antonio Baquedano, una de las cuatro víctimas mortales que dejaron los actos vandálicos previo al clásico capitalinio en el Estadio Nacional, le pidió a su hijo que no fuera al partido, pero este le dijo: "No madre, yo quiero ir a apoyar a mi Motagua".



Entre lágrimas y a la par de féretro donde descansan los restos mortales Belis Antonio Baquedano, la progenitora del joven pide justicia por el asesinato de su vástago, además que lamentó el odio y la ira con la que los asesinos le arrebataron la vida al joven para quien el fútbol era parte de sus pasiones.



"Me duele lo que ha pasado. Solo espero justicia en Dios porque yo no soy nadie para juzgar. Han dejado destrozado mi corazón. Solo le pido a Dios que me dé fortaleza para seguir adelante", dijo la mujer.

ADEMÁS: ¿Qué pasó en el enfrentamiento que dejó cuatro muertos?



De acuerdo la progenitora del joven, antes de que su hijo saliera para el Estadio Nacional, ella le pidió que no fuera.

"No vaya papa, hágame caso, mire que tiene a sus dos niños y me los va a dejar solos, porque no sé lo que puede pasar", dijo a su vástago, como si se tratara de un presentimiento, o sencillamente... ese instinto protector que solo una madre puede comprender.



Sin embargo, la pasión por el fútbol hizo que Belis Antonio Baquedano hiciera caso omiso a la mujer que le dio la vida y salió rumbo al coloso capitalino sin saber que le esperaba una tragedia que le arrebataría la vida.

Sangre, piedras y destrozos: fotos del Nacional tras violento clásico



Tras lo sucedido, la fémina pidió a las autoridades justicia: "Que paguen por lo que andan haciendo. No se puede quedar así mi muchachito", exclamó la acongojada mujer.

Sepelio de víctima

Al preguntársele sobre las causas de muerte del joven, la dama explicó que no sabía. No obstante, a uno de sus hijo le dijeron que este tenía tres impactos de bala en su cuerpo. "A mi hijo le dijeron que él tenía tres disparos, a parte de la golpeada que me le dieron. Me le desfiguraron la cara".

El joven Belis Antonio Baquedano fue sepultado la mañana de este lunes en un cementerio de la capital de Honduras, luego de ser velado por sus familiares, vecinos y amigos en la colonia Villa Nueva.

Muertos en el Estadio

Cuatro personas perdieron la vida luego de una pelea entre presuntos aficionados del Motagua y Olimpia previo al clásico capitalino que se desarrollaría en el Estadio Nacional.



En el hecho violento, murieron David Zepeda Zúniga, Belis Baquedano, Carlos Alvarado y Jefferson Banegas.

DE INTERÉS: LN confirma que no se cancelarán partidos de las próximas jornadas