Niña que murió por balacera en taxi celebraría el 13 de abril su cumpleaños número nueve

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Junto a su madre y con la ilusión manifiesta en su rostro porque se acercaba el día de su cumpleaños, la pequeña Karen Yulieth Díaz Cerrato salió de su casa para comprar los artículos que decorarían la celebración de hoy sábado 13 de abril.

Su cumpleaños número nueve se acercaba y a pesar de las carencias, su madre Karen Cerrato decidió que se lo celebraría para que la menor lo disfrutara junto a su familia y amistades. En horas de la tarde salieron de su casa en la colonia Campo Cielo de Comayagüela, con dirección al centro de la capital.

Karen Yulieth le había pedido a su progenitora que se lo celebrara con bolsitas y piñata del juego infantil Unicornio de Arcoiris. Su madre, complaciendo la petición de su única hija accedió y juntas fueron a comprar lo necesario para la fiesta.

Fotografía en vida de Karen Yulieth Díaz Cerrato. Foto Estalin Irías| EL HERALDO

Abordaron el taxi en el centro

Durante varias horas, de tienda en tienda, madre e hija buscaron los productos del dibujo animado hasta encontrarlos.

“Me cuenta mi hermana que ella andaba feliz escogiendo sus cosas, le había comprado un trajecito de unicornio y las demás cosas por que de eso le iba a celebrar su cumpleaños”, relató Norma Cerrato, tía de Karen Yulieth.

Con sus compras hechas, las dos abordaron un taxi en el centro de la ciudad rumbo a la colonia Campo Cielo, a eso de las 7:00 de la noche.

De acuerdo a lo relatado por los parientes, en el trayecto, un hombre que iba en el taxi, con un arma de fuego comenzó a asaltar a los demás ocupantes. En el forcejeo un proyectil salió de la pistola yendo a impactar directamente al costado izquierdo de la niña. Sin embargo, una versión distinta surgió luego del incidente. La misma detalla que el padre de la menor habría tenido una discusión con la mamá de Karen Yulieth dentro del taxi y que sería él quien disparó de manera accidental.

“Ella no me ha dicho nada, solo me dice que la ayude a ser fuerte, no me ha comentado nada de eso”, dijo Norma Cerrato.

Al consultarle si era el papá de la niña el que había ocasionado el incidente, la mujer guardó silencio.

Norma Cerrato, tía de Karen Yulieth, muestra uno de los diplomas de excelencia académica de la escuela primaria.

Destacada en sus estudios

La niña fue llevada de inmediato a un hospital privado en el barrio La Bolsa, pero al llegar al sanatorio ya había expirado. Karen Yulieth era alumna del cuarto grado en la escuela pública Tiburcio Carías Andino, de la colonia Campo Cielo, donde destacó por su excelencia académica.

La niña, que este 13 de abril cumpliría nueve años de vida, fue velada el viernes 12 de abril en la casa que fue su hogar y será sepultada hoy en un cementerio de la capital.

Entre tanto, el conductor del taxi fue detenido preventivamente por la Policía por motivos de investigación. La madre de la fallecida no pudo pronunciarse sobre el hecho debido a su estado emocional.