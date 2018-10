Fuerzas oscuras se apoderaron de 22 jóvenes hondureños en Guajiquiro, La Paz, según los pobladores

LA PAZ, HONDURAS.- ¡Un pacto con el diablo a cambio de riqueza! Así han calificado los pobladores de Guajiquiro, La Paz, un aterrador suceso que se registra desde hace 15 días en este sector suroccidental de Honduras.



Un grupo de 22 jóvenes son atormentados por fuerzas oscuras, quienes supuestamente les piden comer tierra del cementerio y entregarles almas a cambio de tener dinero.



Según una de las maestras del Centro Básico María Auxiliadora, el hecho comenzó con uno de los muchachos, identificado como Junior, quien de repente en plena clase se levantó porque pensaba que los docentes y compañeros se reían de él.

Asimismo, reveló que Junior le contó que alguien le tocó la espalda y le ordenaba que agarrara a los que se estaban burlando de su presencia.



Días después, otros 21 estudiantes comenzaron a tener extraños comportamientos, uno de ellos era salirse de su casa a media noche y enterrar en el cementerio papeles con nombres y frases diabólicas.



"He platicado muy a fondo con algunos de los cipotes que me han dicho que es un demonio que los anda atormentando. Uno de ellos me dijo ayer que miraba botas de puro oro", relató el pastor de la comunidad.



Según el religioso, los muchachos piden sangre y uno de ellos le dijo que había que sacar lo que estaba enterrado. "Nosotros con nuestra fe hemos hecho lo que se ha podido y no se sabe hasta dónde vamos a llegar, no se sabe. Eso es preocupante, de momento quedan en suspenso y vuelven esas tonteras de ellos de ir al panteón", agregó.



Otro de los habitantes, explicó que en Guajiquiro se manejan varias versiones, entre ellas es que los jóvenes se habían puesto de acuerdo vía Whatsapp para jugar algún juego diabólico, por lo que podrían estar traumatizados.



Los pobladores se han unido para evitar que las víctimas de este extraño suceso se levanten a media noche y visiten el campo santo de la comunidad, al cual llegan desde hace 15 días con impulsos involuntarios.

