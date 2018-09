Hallan pareja asesinada en una vivienda de la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela

TEGUCIGALP, HONDURAS.- Los cuerpos sin vida de una pareja fueron encontrados la tarde de este sábado en la colonia La Esperanza de la capital de Honduras. Aparentemente, una pelea habría provocado que un señor de 80 años asesinara a su esposa, una joven de 20 años de edad.



Una de las hermanas de Denia Marisol Vargas, la chica asesinada, llegó a la casa de habitación de su pariente tras que su madre le pidiera que la visitara para saber qué pasaba con ella y ahí fue donde encontró la sangrienta escena.



"No sabemos qué fue lo que pasó. Desde el jueves estaban ahí, estaban bebiendo. Para mí, tuvieron alguna pelea, alguna discusión. Él tenía la pistola en la mano, la mató a ella y después se quitó la vida", narró la joven.



Según la entrevistada, quien no reveló su nombre, los vecinos solo le dijeron que habían escuchado unos disparos a medianoche, pero que no sabían de dónde provenían, ya que ahí es común ese tipo de acontecimientos.



La mujer detalló que ellos ya tenían varios meses de estar juntos y que peleaban, como toda pareja, pero jamás pensó que pudieran llegar a eso. La fallecida deja una hija de seis años de edad.



El hecho sangriento se registró en una humilde vivienda ubicada cerca de la calle principal de la colonia La Esperanza, donde el personal de medicina forense realizó el levantamiento respectivo a eso de las 3:50 PM.

Lea también: Dos personas lesionadas deja histeria colectiva en los desfiles