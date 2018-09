Estudiantes asesinados fueron sacados por la “calle de la muerte”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un ambiente tenso y de miedo se percibe en el barrio Bella Vista de Comayagüela.



Como si fuera un desierto, las calles de la zona están desoladas. La gente por temor no sale de sus casas y al escuchar un ruido de carro se asoma a ver por las ventanas.



Eso se debe a que el pasado miércoles 29 de agosto, dos jóvenes fueron sacados de una vivienda y subidos a un carro pick-up negro, que no tenía placas.



Los jóvenes fueron torturados, les propinaron varios golpes con toletes y el pasado jueves fueron ejecutados en un sector de La Montañita.



Las víctimas mortales son Mario Suárez (19) y su amigo Gerson meza (18). EL HERALDO ingresó al peligroso barrio para ubicar la casa donde fueron raptados los jóvenes.



Ahí se logró constatar que es una zona donde hay presencia de miembros de maras. Al dar con el paradero de la vivienda de donde fueron raptados ambos jóvenes se pudo observar que estaba completamente cerrada y no había nadie en su interior.



VEA: Fusina tras la pista de asesinos de estudiantes en La Montañita



En las casas vecinas tampoco se observó movimiento de personas ni se escuchó ruido.



La casa donde estaban los muchachos es de dos plantas, de color amarilla, la pintura está un poco deteriorada, tiene cuatro ventanas frontales y un pequeño portón blanco.



Se conoció que los dos estudiantes fueron conducidos por la denominada “calle de la muerte” del barrio.



En un vídeo que trascendió el viernes 31 de agosto en las redes sociales se pudo observar a hombres que portaban indumentaria y uniformes como los que usan los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).



Ellos sacaron de la casa a los estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH). Las autoridades de la ATIC han asegurado en reiteradas ocasiones que se trata de una organización criminal que está suplantando la imagen de la institución.



Municiones

Pese a que en el video que circuló se observa a los responsables del crimen portando fusiles de grueso calibre AR-15, EL HERALDO conoció que cada joven recibió tres disparos en su cabeza.



VEA: Matan a un hombre y lo lanzan de un taxi



Una fuente del Ministerio Público (MP) dijo a EL HERALDO que los casquillos de bala que se recuperaron de la escena del crimen en La Montañita eran de un arma calibre nueve milímetros.



EL HERALDO trató de contactar nuevamente a los familiares de ambos jóvenes, pero dijeron que no quieren dar ninguna información por el peligro que corren.



El martes, en la sesión ordinaria de los diputados del Congreso Nacional se ofreció un minuto de silencio en memoria de los ahora occisos.



Por su parte, el ministro de Educación, Marcial Solís, expresó: “Yo no tengo ninguna información sobre ese caso, porque esos temas tienen que ver con criminalidad y delincuencia y son cosas que son ajenas a nuestra agenda”.



Agregó que el trabajo de la Secretaría de Educación tiene que ser prevención de la violencia. “En los primeros días de octubre, probablemente por el 10 de octubre, estemos lanzando al fin la estrategia completa de prevención de violencia”, dijo Solís.