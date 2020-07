SAPOS. Para que vean ustedes la vida que llevan esos ricos y famosos, en ese juicio de “Piratas del Caribe” con su ex Amber Heard, han salido a relucir hasta sapos y culebras.



PUPÚ. El Johnny asegura que a su ex le encanta hacerse pupú en la cama, y ella jura que el pirata se coqueaba con sus toallas sanitarias, ya usadas. Puñaladas, tijerazos, botellazos, infidelidades, en fin...



HUESO. Todos los caminos indican que el olanchano ya no la tendrá tan fácil esta vez para imponer el dedazo en Libre. Parece que WM le ha salido un hueso duro de roer.



MEDIO. El comandante Libreta parece que también ya no está dispuesto a seguir agachando la cabeza, aunque todavía está medio confundido, con la vieja y con el viejo... la vieja identidad y el viejo censo. Será.



POPA. La bulla entre algunos ilustres de la oposición es que el proyecto unitario, con o sin el olanchano, marcha viento en popa.



ALIANZA. Contrario al olanchano, su otrora líder supremo, “voz de muerto” manda a decir que el PL va hasta el final con sus internas y que, al mismo tiempo, está trabajando por una alianza opositora. Fumen, cachurecos...



PAZ. Ese coronavirus sigue revuelto. A Chico Paz, diputado de Libre por El Paraíso, lo tuvieron que traer ayer de emergencia al IHSS de la capital, porque se puso grave.



BURRITAS. El power de las Fuerzas Armadas madrugó ayer a repartir burritas y juguitos, frente al Tórax, y allí dijo que trabajan a todo vapor para instalar los hospitales de Marquitos.



PRIMER. Uno a uno el imperio contraataca y China en el primer tiempo del partido. Consulado chino que cerraron los gringos en Houston, consulado gringo que cerraron los chinos en Chengdu. ¡Vaya, jodido!



OTRO. Caramba, compa, como dice aquel, los fusinas –por cierto sin guantes ni mascarillas- madrugaron ayer a otro operativo en menos de dos días en el mamo de Támara, y hallaron hasta lanzagranadas, routers, celulares, en fin...



TUSA. Apenas el pasado miércoles habían hecho otro operativo y encontraron AK-47 enterradas y hasta un túnel tipo “El Chapo” Guzmán, con luz y todos los mikis, para pelarse la tusa.



NETFLIX. Los muchachitos pasan viendo hasta Netflix, wasapeando y feibuqueando, con mejor internet que el que hay afuera.



BUEN. Ajá, y no era que los chafarotes iban a poner punto final al desmadre, en esos centros. Más se reventaron al pobre German McNiel que hacía un buen trabajo.



TILE. Ajá ¿y el Instituto de la Propiedad, cuándo? ¿Y el MP? Los lic que trabajan independiente la están viento tile con todo cerrado. Por lo menos de 20 en 20 deberían reabrir.



GARÍFUNAS. Nada de los líderes garífunas desaparecidos en el Triunfo de La Cruz. En la “jeiba” hubo protestas ayer para exigir su aparición, pero neles pasteles.