¿Y Gustavo Sánchez, que era el responsable de la seguridad de las privadas de libertad, cuándo?

HALLEY. Preguntan los chuscos en esas redes si tendrán que esperar el regreso del Cometa Halley para ver en el mamo a Roosevelt y a todos los que boicotearon el proceso electoral.

920. Ya vieron, 920 años de cárcel para las presuntas pandilleras por la masacre de 46 féminas, en Támara. ¿Y Gustavo Sánchez, que en esa época era el responsable de la seguridad de las privadas de libertad, y de que no ingresaran armas a los centros penales?

BILLETE. Culebrón y medio en el gonfalón rojo-blanco-rojo por el billete de la campaña que no aparece por ningún lado. El propio presidente del CCEPL, que no es otro que Power Chicken, ha confirmado la telenovela.

CHEQUE. El Pollo Contreras ha confirmado que Salvita llegó al CCEPL a dejar un cheque de 17 millones, pero no se lo quisieron agarrar porque ya había vencido el plazo para recibirlo, luego fue a un banco a depositarlo- dice- y tampoco se lo aceptaron.

CUENTAS. “Este señor -Nasralla- no tiene las manos limpias, no ha rendido cuentas de los aportes y financiamiento que recibió en la campaña y de lo que le dio el partido”, dice el Pollo.

JETA. El presidente del CCEPL le dijo de todo a Nasralla por todas las ofensas que ha proferido en su contra y le advirtió que ni se le acerque, porque, donde lo vea, “le voy a dar un puñetazo en la jeta”. ¡Vaya, jodido!

AVIÓN. Hombre, dice el Pollo que Nasralla no se quiso venir en Air Europa de España -cuando fue a aquella gira que no lo recibió nadie- porque en el avión no había first class full mikis y, como se puso histérico, le tuvieron que comprar un boleto de emergencia en otra aerolínea que costó 16 mil euros.

VENIDA. Aja, 16 mil euros y solo era la venida de Madrid a Miami. Como ya se creía presidente y su mujer titular del Congreso y first lady.

CIEN. Juan Diego madrugó al central park a rendir su informe de los primeros cien días al frente de la guayaba del DC. A las 5:00 de la mañana ya estaba discurseando.

SEGURO. El alcalde lanzó la operación “Centro Seguro”, lo que incluye la contratación de 100 policías municipales -más otros cien chepos preventivos que aportará Gerzon- quienes pasarán a tiempo completo montando guardia en el parque central y en la calle peatonal.

PAPI. Hombre, y el “papi” irá a presentar -mañana- informe de los cien días. Debería, dicen las malas lenguas y, de paso, dar una radiografía de cómo recibió el país de manos de los refundidores. A ver, dijo el cieguito.