Cossette ve “colusión” en la novela de audios y pasa a querella

UNGIR. Ya vieron a un “pastor” evangélico acusado de violar a una menor en Lepaterique. “La iba a ungir”, le dijo a la cipota, solo que no le explicó con qué. ¡Bárbaro!

MILKEN. Saludes les dejó el “papi” y se la dio para Los Ángeles, donde tendrá misas de cuerpo presente con inversionistas, como parte de una invitación del californiano Instituto Milken.

CREER. Hombre, apenas el domingo dijo que se retiraba, que colgaba los guantes y, menos de 24 horas después, dice que le tergiversaron y amenaza con volverse a lanzar. Cómo pueden creer en alguien así.

OBLIGADO. Isaías Zelaya manda a decir que el Partido Liberal es responsable de los dineros que no se declararon en la campaña y que, como institución política, está obligado a hacer una aclaración sobre lo que pasó con las aportaciones de varios empresarios que nunca ingresaron a la campaña.

AUDIOS. Con razón la pobre Honduras está como está, unos orates llamados “influencers” y sus tontos útiles -unos por placer y otros por ignorancia- difundiendo -a diestra y siniestra- audios fabricados por los Z de M...a pura IA.

PASA. Solo vean la relevancia que tienen aquí los mentados tiktokers, que hasta llenan estadios. Pregunten dónde más pasa eso. Una cosa son los creadores de contenido serios, y los altruistas, como Shin Fujiyama y otros, pero unos tipos que tienen miles de seguidores por las vulgaridades que hablan y hacen.

NUEVO. Hasta el más penco e ignorante sabe que esos audios son inventados, menos la parejita aquella, que ahora se da el taco de anunciar que hará un “nuevo Partido Liberal”.

COLUSIÓN. Cossette anuncia querella contra Salvita y su mujer, por embarrarla con unos nuevos audios, presuntamente fabricados por el vago de Pablo Iglesias, el de la colita. La consejera denuncia colusión entre la parejita y Marlon Ochoa.

ATAQUES. A propósito de España, la bulla es que allá está el pingüino del Redondo y, como nadie le hace nada, desde Madrid dirige toda una campaña de ataques y de desinformación contra las consejeras a través de sus páginas digitales.

MARLON. La bulla es que hasta el orate de Marlon Ochoa está de mantenido por aquellos lares, gracias al bueno de Pedrito Sánchez, y los impuestos de los contribuyentes ibéricos.

MANSIÓN. Estos refundidos del cerebro salieron más uñudos que el mero cachudo. Ahora resulta que la unidad de protección de funcionarios le pagaba una mansión al tal Nerón, además de varias Prados blindadas.