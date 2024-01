Recuento de Los Confines: Volver a los orígenes

En aquellos días pocas personas se arriesgaban a abrir un espacio de resistencia cultural porque originalmente el Gracias Convoca era un festival sensible y crítico, no una oferta de entretenimiento.

Luego vino el desastre: la usurpación y robo a plena luz del día de mi festival por algunos empresarios que me ofrecieron “abogados y plomo”, la presión política, mi encuentro con Juan Orlando Hernández que me dijo “¿Qué hace en mi ciudad? al parecer usted está llevando a mi casa a la oposición”.

Todo es difuso ¿pero puede ser de otro modo la vida de un poeta? estos eslabones sueltos me anclaban a Gracias y quizá por eso me quedé, creía que algo me pertenecía de la deriva histórica de esta ciudad que todo el mundo abandonó y que luego se llenó de comerciantes foráneos que cambiaron su idiosincrasia.

Siempre he creído que hay algunas batallas que se ganan perdiéndolas. Yo gané una batalla al perder mi Festival Gracias Convoca; de ese modo pude tener un poco de paz para forjar las Bibliotecas Blue Lupin, desarrollar con pasión esos maravillosos espacios protectores, inclusivos, totalmente creativos y lúdicos que hoy son orgullo de Lempira y de Honduras.

Yo era ese tipo deambulando en Gracias, incendiado en el mapa exhausto de su soledad; no tenía amigos cercanos y mis conexiones culturales insistían en que me marchara del territorio, que corría peligro, pero yo soy un hombre de las tierras altas, poseo cierta taimadés y pellejo duro, así que decidí quedarme y no escuchar el consejo de marcharme para evitar terminar asesinado en alguna calle de Gracias o en las solitarias carreteras mientras viajaba a la lejanía para trabajar con las niñas y niños que no conocían los libros, y que luego nos ofrecerían las más esplendorosas lecciones de creatividad, con impactos reales y cambios en sus vidas.